Работы по строительству "СП-2" возобновятся после улучшения погоды

Работы по строительству "Северного потока — 2" были на этой неделе приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Работы по строительству "Северного потока — 2" были на этой неделе приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

Российское судно "Фортуна" в начале недели начало укладку газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Дании, но вынуждено было остановить работы из-за шторма. Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в консорциуме Nord Stream 2 сообщил, что строительство возобновится на следующей неделе, когда погода улучшится. В компании заявили о решимости довести проект до конца.