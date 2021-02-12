14:32 12 Февраля 2021Экономика
Работы по строительству "СП-2" возобновятся после улучшения погоды
Работы по строительству "Северного потока — 2" были на этой неделе приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.
Работы по строительству "Северного потока — 2" были на этой неделе приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.
Российское судно "Фортуна" в начале недели начало укладку газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Дании, но вынуждено было остановить работы из-за шторма. Немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в консорциуме Nord Stream 2 сообщил, что строительство возобновится на следующей неделе, когда погода улучшится. В компании заявили о решимости довести проект до конца.