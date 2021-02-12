МИД Белоруссии раскрыл темы встречи Путина и Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал подробнее о будущей встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал подробнее о будущей встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Главы Белоруссии и России планируют встретиться в конце февраля. Будут обсуждать вопросы углубленной интеграции между Минском и Москвой, сообщает РИА Новости.

"С учетом того, что в последнее время происходит вокруг наших государств, я думаю, что президентам Белоруссии и России будет о чем поговорить", — сказал глава МИД Украины Владимир Макей.

Ранее сообщалось, что темой обсуждения на встрече Путина и Лукашенко станет очередной кредит Минску. На этот раз, к уже имеющимся займам, добавятся три миллиарда долларов. В свою очередь, Министерство финансов Белоруссии эту информацию опровергает.