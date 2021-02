Sohu оценило ответ российских бомбардировщиков кораблям НАТО в Черном море

Американские и турецкие военные провели учения в Черном море. Россия ответила полетом двух бомбардировщиков.

Россия не оставила без ответа маневры США и Турции на своем «заднем дворе», направив в небо над Черным морем два дальних бомбардировщика. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Ранее в Черном море прошли совместные учения американских и турецких военных. Задача маневров состояла в том, чтобы отработать противовоздушную оборону и обнаружить подводную лодку условного противника.

В операции были задействованы два эсминца ВМС США — USS Porter и USS Donald Cook, морской патрульный самолет P-8A, турецкие фрегаты «Оручирес» и «Тургутрейс», а также два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

По утверждению китайского издания, учения в Черном море были призваны усилить «асимметричное преимущество» НАТО.

Присутствие американского флота в акватории Черного моря вызвало критику со стороны российского посольства в Вашингтоне. В частности, дипломаты назвали учения «бряцанием оружия». По мнению посольства РФ, 6-ой флот ВМС США пытается найти врага, а сам американский истеблишмент и вовсе «отчаянно ищет предлоги для увеличения своего присутствия в регионе».

We call on the ???????? military to stop reckless ⚔️ saber rattling and mind their business in the territorial waters of the United States. The peace and security of the #BlackSea need no alien interference. https://t.co/Pi2MWcLgHu