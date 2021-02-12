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16:15   12 Февраля 2021
Весь мир

Sohu оценило ответ российских бомбардировщиков кораблям НАТО в Черном море

Sohu оценило ответ российских бомбардировщиков кораблям НАТО в Черном море

Россия не оставила без ответа маневры США и Турции на своем «заднем дворе», направив в небо над Черным морем два дальних бомбардировщика. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Ранее в Черном море прошли совместные учения американских и турецких военных. Задача маневров состояла в том, чтобы отработать противовоздушную оборону и обнаружить подводную лодку условного противника.

В операции были задействованы два эсминца ВМС США — USS Porter и USS Donald Cook, морской патрульный самолет P-8A, турецкие фрегаты «Оручирес» и «Тургутрейс», а также два истребителя F-16 и самолет-разведчик.

По утверждению китайского издания, учения в Черном море были призваны усилить «асимметричное преимущество» НАТО.

Sohu оценило ответ России на маневры США и Турции на «заднем дворе»

Присутствие американского флота в акватории Черного моря вызвало критику со стороны российского посольства в Вашингтоне. В частности, дипломаты назвали учения «бряцанием оружия». По мнению посольства РФ, 6-ой флот ВМС США пытается найти врага, а сам американский истеблишмент и вовсе «отчаянно ищет предлоги для увеличения своего присутствия в регионе».

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», — заявили российские политики.

РФ расценила прошедшие маневры стран НАТО как вызов, а потому направила в регион два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3. Самолеты провели в полете более 5 часов. Уточняется, что все это время их сопровождали истребители Южного военного округа. В скором времени два ракетных эсминца ВМС США покинули Черное море.

В Sohu подчеркнули, что подразделения дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Кроме того, пилоты строго соблюдают международные нормы, констатировали в издании.

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