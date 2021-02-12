14:19 12 Февраля 2021Политика
Лукашенко распорядился изучить возможности для поправок к Конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность поправок к Конституции страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность поправок к Конституции страны.
Подчиненные главы государства займутся изучением возможности поправок об отказе стремления республики к нейтралитету. Лукашенко сделал соответствующее распоряжение по итогам Всебелорусского народного собрания.
Ранее с заявлением о Конституции Белоруссии выступил МИД страны. Закрепленное в основном законе стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации, объяснили в ведомстве.