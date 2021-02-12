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14:19   12 Февраля 2021
Политика

Лукашенко распорядился изучить возможности для поправок к Конституции

Лукашенко распорядился изучить возможности для поправок к Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность поправок к Конституции страны.

Подчиненные главы государства займутся изучением возможности поправок об отказе стремления республики к нейтралитету. Лукашенко сделал соответствующее распоряжение по итогам Всебелорусского народного собрания.

Ранее с заявлением о Конституции Белоруссии выступил МИД страны. Закрепленное в основном законе стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации, объяснили в ведомстве.

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#белоруссия #лукашенко #конституция

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