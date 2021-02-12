Погребинский описал катастрофический сценарий для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в полной зависимости от американского посольства в Киеве, так как это его единственный политический ресурс.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в полной зависимости от американского посольства в Киеве, так как это его единственный политический ресурс.

Об этом в рамках политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил глава Киевского института политических исследований Михаил Погребинский.

По словам украинского политолога, Зеленский не в состоянии пойти поперек даже случайного высказывания временной поверенной США на Украине Кристины Квин, например, оспорить ее слова, что Киев не станет закупать для украинцев российскую вакцину от коронавируса.

«Он держится за эту власть. Слабый человек, не имеющий никаких шансов получить электоральную поддержку на будущих выборах. Он действует так, как ему говорят», — заявил Погребинский, отметив, что, если американское посольство или президент США Джо Байден начнут вдруг выражать симпатии какому-нибудь другому украинскому политику, для Зеленского это станет настоящей катастрофой.

При этом Погребинский напомнил, что американское посольство не требовало от украинских властей закрывать три оппозиционных телеканала, хотя после принятия Зеленским этого решения в США его и поддержали.

Спустя 1,5 года после победы на выборах Зеленский растерял поддержку большей части своего электората, и о его переизбрании на второй президентский срок, по словам политолога, уже никто даже не думает.

«Шансов на востоке и юге у него вообще никаких. Там лидирует партия "Оппозиционная платформа – за жизнь"», — добавил Погребинский.

А бывший президент Украины Петр Порошенко, добавил он, несмотря на все предвыборные обещания Зеленского отправить его за решетку, имеет довольно неплохие позиции, и рейтинг его партии «Европейская солидарность» даже выше, чем рейтинг партии власти.