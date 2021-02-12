Прокурор разрыдалась после истории подвига ветерана Артеменко

Прокурор расплакалась в зале суда, зачитав подвиг ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, оклеветанного блогером Алексеем Навальным.

Прокурор расплакалась в зале суда, зачитав подвиг ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, оклеветанного блогером Алексеем Навальным.

Рассмотрение дела Навального о клевете на фронтовика продолжается в Бабушкинском суде Москвы. Во время прошлого заседания Игнату Артеменко стало плохо, в этот раз он предоставил показания в письменном виде и отказался от дальнейшего участия в судебном процессе.

Летом 2020 года основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) опубликовал пост, в котором оскорбил ветерана ВОВ за то, что он снялся в ролике в поддержку внесения поправок к Конституции РФ. По данному факту было возбуждено уголовное дело о клевете.