Как генпрокурор США Уильям Барр мог остановить протесты BLM, но не стал

Человек, обвинявший Дональда Трампа в «предательстве», выбрал карьеру и не стал мешать темнокожим протестантам.

В США близится день суда над Дереком Шовиным – полицейским, который 8 минут и 46 секунд держал колено на шее афроамериканца с уголовным прошлым Джорджа Флойда. После смерти последнего 25 мая 2020 года Америку захлестнули протесты, которые в некоторых штатах длятся по сей день.

Суд на бывшим полицейским назначен на 8 марта. Однако меньше, чем за месяц до заседания, газета The New York Times (NYT) опубликовала интересные подробности по делу Шовина. Оказывается, массовых погромов Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны») можно было избежать: полицейский был готов пойти на сделку со следствием и сесть в тюрьму. Этому помешал бывший генпрокурор США Уильям Барр.

Карьера превыше всего

Весной 2020 года, когда американские СМИ впервые сообщили о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, Барр занимал пост генерального прокурора США. Через три дня после того, как активисты начали устраивать беспорядки на улицах, Дерек Шовин уже был готов полностью признать вину, чтобы хоть как-то помешать погромам.

Власти Миннеаполиса (города в штате Миннесота, где произошло убийство) оперативно организовали пресс-конференцию и собирались объявить о решении Шовина. Правоохранитель признавал вину и соглашался сесть в федеральную тюрьму больше, чем на 10 лет, но за несколько часов до мероприятия в полицейском управлении раздался телефонный звонок. То был генпрокурор Уильям Барр, который строго приказал отменить сделку, сообщают источники NYT.

«Барр считал, что такая ранняя сделка о признании вины до завершения полноценного расследования будет воспринята растущим числом протестующих по всей Америке, как слишком мягкая мера. В то же время Барр хотел позволить государственным чиновникам самим принимать решения. Они собирались принять дело от окружного прокурора, у которого, в свою очередь, были напряженные отношения с темнокожей общиной Миннеаполиса», — пишет газета.

Эту информацию в беседе с NBC News подтвердил бывший чиновник Министерства юстиции США, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, вместе с Барром это решение принимали «как политически мотивированные, так и карьерные чиновники министерства». Таким образом, из-за карьерных амбиций американского генпрокурора и его окружения, Соединенные Штаты больше, чем на полгода, погрязли в массовых беспорядках.

Самые радикальные сторонники BLM требовали для Шовина той же участи, что постигла и Джорджа Флойда, однако наиболее адекватная часть протестующих осознавала необходимость тюремного заключения для полицейского. Учитывая, что виновник был готов сесть в тюрьму больше, чем на 10 лет (а срок за убийство в США начинается от шести), этого могло быть вполне достаточно хотя бы для частичного снижения протестной активности.

Найти виноватого

По иронии судьбы именно Уильям Барр стал одним из главных обвинителей экс-президента Дональда Трампа в январе 2021 года, когда сторонники республиканца взяли штурмом здание Капитолия. Тогда уже бывший генпрокурор нарек уходящего главу Белого дома «предателем» и заявил, что он «настраивал толпу с целью давления на Конгресс».

Еще раньше Барр заявлял, что «экстремистские агитаторы из-за рубежа» пытаются посеять раскол в американском обществе, действуя через движение «Антифа». Так он объяснил неутихающие протесты BLM, которые тогда уже переросли в серьезные беспорядки и стычки с полицией. Представитель МИД России Мария Захарова ответила генеральному прокурору, что он пытается оправдать внутренние проблемы США внешними факторами.

Чуть позже члены группировки «Антифа» и вовсе удостоились сравнения с большевиками и коммунистами. Уильям Барр назвал движение «революционной группировкой» и сравнил ее с фашистской идеологией.

Грядет суд

До 8 марта осталось меньше четырех недель, а прокуратура штата Миннесота уже просит отложить слушания по делу Шовина до июня, когда большая часть населения страны будет привита от коронавируса. По официальным данным, апелляционный суд пока не принял решение по этой просьбе. Авторы NYT считают, что процесс над бывший полицейским станет причиной новых беспорядков.

Три офицера, которые работали с Дереком Шовиным в тот день (Томас Лейн, Дж. Александр Куэнг и Ту Тао), тоже предстанут перед Фемидой в качестве «пособников» и «подстрекателей». При этом сторона защиты выступает за отдельное разбирательство, ведь в случае общего судебного процесса офицеры попытаются обвинить во всем Шовина.

Адвокат полицейского намерен доказать, что Джордж Флойд умер не из-за агрессивных действий офицера, а в результате передозировки наркотиков. В зале суда будут находиться журналисты, которым разрешат снимать судебный процесс. Впрочем, власти города опасаются, что разбирательство привлечет в Миннеаполис не только работников пера, но и сторонников превосходства белой расы.