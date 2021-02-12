13:49 12 Февраля 2021Происшествия
Аноним сообщил о "минировании" здания Василеостровского суда в Петербурге
Неизвестный сообщил о "минировании" здания Василеостровского районного суда в Петербурге.
Неизвестный сообщил о "минировании" здания Василеостровского районного суда в Петербурге.
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в 12:45 сотрудников начали эвакуировать из здания.
Анонимное сообщение о "минировании" поступило в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники экстренных служб.