Аноним сообщил о "минировании" здания Василеостровского суда в Петербурге

Неизвестный сообщил о "минировании" здания Василеостровского районного суда в Петербурге.

Неизвестный сообщил о "минировании" здания Василеостровского районного суда в Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в 12:45 сотрудников начали эвакуировать из здания.

Анонимное сообщение о "минировании" поступило в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники экстренных служб.