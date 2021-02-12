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13:49   12 Февраля 2021
Происшествия

Аноним сообщил о "минировании" здания Василеостровского суда в Петербурге

Аноним сообщил о "минировании" здания Василеостровского суда в Петербурге

Неизвестный сообщил о "минировании" здания Василеостровского районного суда в Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в 12:45 сотрудников начали эвакуировать из здания.

Анонимное сообщение о "минировании" поступило в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

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#петербург #минирование #Василеостровский суд

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