ВВП Великобритании рухнул на 9,9% впервые за последние 300 лет

Причиной падения стала пандемия коронавируса.

В 2020 году ВВП Великобритании сократился на 9,9%, свидетельствуют результаты отчета Национальной статистической службы (ONS). Это стало самым большим падением, какого не было, по одним оценкам, с 1920 года, по другим оценкам — и вовсе с 1709 года.

Как уточнили в ведомстве, причиной резкого падения экономики стала пандемия коронавируса, из-за которой приходилось вводить общенациональные карантины.

При этом в декабре 2020 — после ослабления ограничительных мер — британская экономика даже продемонстрировала рост на 1,2%. По утверждению аналитиков, это помогло стране избежать повторения ситуации 1970-х годов, когда ВВП страны дважды сокращался в течение нескольких месяцев.

«В ряде сфер экономики в декабре произошло восстановление некоторых утраченных позиций. Рост был отмечен в сферах гостеприимства, продаж автомобилей и парикмахерских услуг. Увеличение объемов тестирования и отслеживания COVID-19 также увеличило объем производства», — отметил заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу.

Впрочем, годовой ВВП страны, так или иначе, упал почти на 10%. Сообщается, что после выхода Лондона из Евросоюза ущерб британской экономике оценивается в £9,5 млрд ($13 млрд) в год. В наиболее сложном положении оказались компании сферы услуг, которые составляют порядка 80% британского ВВП.