Навальный пригрозил удалить судью с заседания
Алексей Навальный получил уже десять замечаний от судьи Веры Акимовой. Она предупредила, что удалит его из зала суда за неподобающее поведение. Блогер ответил, что "сам ее удалит".
Рассмотрение дела о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко продолжается в Бабушкинском суде. Обвиняемый использует оскорбительные формулировки и обращается к прокурору со словами "Дорогая моя". После нескольких замечаний судья предупредила Навального, что он может быть удален из зала до окончания процесса, но тот лишь нахамил ей в ответ, передает РИА Новости.
Акимова объявила перерыв из-за неуважительного отношения к участникам процесса со стороны обвиняемого. Вернувшись в зал суда, она прекратила допрос внука пострадавшего из-за того, что Навальный злоупотреблял правом задавать вопросы свидетелю.