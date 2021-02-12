Навальный пригрозил удалить судью с заседания

Алексей Навальный получил уже десять замечаний от судьи Веры Акимовой. Она предупредила, что удалит его из зала суда за неподобающее поведение. Блогер ответил, что "сам ее удалит".

Алексей Навальный получил уже десять замечаний от судьи Веры Акимовой. Она предупредила, что удалит его из зала суда за неподобающее поведение. Блогер ответил, что "сам ее удалит".

Рассмотрение дела о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко продолжается в Бабушкинском суде. Обвиняемый использует оскорбительные формулировки и обращается к прокурору со словами "Дорогая моя". После нескольких замечаний судья предупредила Навального, что он может быть удален из зала до окончания процесса, но тот лишь нахамил ей в ответ, передает РИА Новости.

Акимова объявила перерыв из-за неуважительного отношения к участникам процесса со стороны обвиняемого. Вернувшись в зал суда, она прекратила допрос внука пострадавшего из-за того, что Навальный злоупотреблял правом задавать вопросы свидетелю.