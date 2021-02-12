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13:26   12 Февраля 2021
Происшествия

Навальный пригрозил удалить судью с заседания

Навальный пригрозил удалить судью с заседания

Алексей Навальный получил уже десять замечаний от судьи Веры Акимовой. Она предупредила, что удалит его из зала суда за неподобающее поведение. Блогер ответил, что "сам ее удалит".

Рассмотрение дела о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко продолжается в Бабушкинском суде. Обвиняемый использует оскорбительные формулировки и обращается к прокурору со словами "Дорогая моя". После нескольких замечаний судья предупредила Навального, что он может быть удален из зала до окончания процесса, но тот лишь нахамил ей в ответ, передает РИА Новости.

Акимова объявила перерыв из-за неуважительного отношения к участникам процесса со стороны обвиняемого. Вернувшись в зал суда, она прекратила допрос внука пострадавшего из-за того, что Навальный злоупотреблял правом задавать вопросы свидетелю.

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#суд #навальный #замечания

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