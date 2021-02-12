Песков назвал отменным здоровье Путина

Президент России Владимир Путин откладывает до неопределенного срока инъекцию отечественной противокоронавирусной вакциной "Спутник V". Это прокомментировали в Кремле.

Президент России Владимир Путин откладывает до неопределенного срока инъекцию отечественной противокоронавирусной вакциной "Спутник V". Это прокомментировали в Кремле.

Путин не ставит прививку от COVID-19, потому что она якобы не рассчитана на людей пенсионного возраста. Об этом российский лидер заявил на предновогодней большой пресс-конференции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решил прояснить ситуацию, ответив на вопрос о состоянии здоровья главы государства.

"У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач", — отметил представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент России может привиться от коронавируса отечественной вакциной к концу лета или в начале осени. В Кремле эту информацию опровергли.