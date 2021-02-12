Пандемия одиночества. Почему грустит Япония и кому одиноко в России

Проблема одиночества по-разному обозначилась в Японии, Великобритании и России.

Министр по региональному развитию в Японии будет отвечать и за одиночество японцев — такое решение принял премьер страны Есихидэ Суга, сообщает газета «Никкэй симбун».

«В связи с затяжным характером "коронакризиса" растет число самоубийств среди женщин», — заявил японский лидер.

Проблема серьезная, поэтому решать ее приходится на государственном уровне: на фоне пандемии в Японии впервые более чем за 10 лет выросло число самоубийств, бьет тревогу министерство здравоохранения. Парадоксально, но высокий уровень жизни в стране Восходящего солнца не предотвращает фатальных решений.

Изоляция и переработки

По данным ведомства, в прошедшем году 20 919 жителей Японии ушли из жизни по собственному желанию — это на 3,7% больше, чем в 2019-м. Для сравнения, за этот же период от коронавируса погибло 3 460 японцев. Больше всего жертв разрушительных мыслей о тяжести бытия среди женщин и подростков: за восемь месяцев погибло 300 школьников, что на 30% выше, чем в 2019 году.

После беспрецедентного 2003 года, когда в Японии по этой причине погибло 34 тысячи человек, власти усилили контроль за ситуацией. В стране заработали службы психологической помощи, а политики заговорили о привычной для корпоративной культуры Японии проблеме переработок. Как выяснилось, изнуряющий труд лишал людей желания существовать.

В японском языке даже есть отдельные термины для обозначения смерти от переутомления и сна прямо на улице или на рабочем месте из-за усталости. Кроме того, Япония считается родиной феномена «хикикомори» — так называют людей, отказывающихся от социальной жизни и стремящихся к крайним, болезненным формам изоляции и уединения. «Суицидальная проблема» наложилась на эти и без того пагубные тенденции.

Общемировая проблема

Психологи предупреждали, что последствия у пандемии будут не только эпидемиологические. Экономическая и социальная неопределенность из-за кризиса, изоляция, ограничение контактов с другими людьми создали новую уязвимую для депрессивных мыслей группу населения — это люди «с низким уровнем жизнестойкости», возможно, потерявшие из-за коронавируса родных и близких.

По данным ВОЗ, более 800 000 человек ежегодно лишают себя жизни, а попытки совершает значительно большее количество. В 2012 году эта причина стала второй среди молодежи от 15 до 29 лет в общемировом масштабе. Почти 80% таких трагедий приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Превентивные меры

В Великобритании проблему начали решать не дожидаясь роста печальной статистики. В середине января премьер-министр Тереза Мэй объявила о назначении министра по вопросам одиночества. Отдельно такая должность не появится, но теперь забота об одиноких легла на плечи заместителя министра по делам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

Чиновница разработает стратегию по борьбе с одиночеством, а управление национальной статистики Великобритании создаст методику измерения этого сложного чувства, не покинувшего человечество даже в «сетевую» эпоху высоких технологий. Больше всего в Соединенном Королевстве страдают от одиночества пенсионеры, молодые мамы и люди с ограниченными возможностями, отмечают в британском отделении Красного креста.

Одинокие россияне

В конце 2020 года специалисты НИУ ВШЭ и ФНИСЦ РАН провели совместное исследование, опросив более 10 тысяч россиян старше 14 лет. Результаты неутешительные: более 43% жителей страны чувствуют себя одиноко. Среди предпосылок социологи называют рост индивидуализма, низкое доверие граждан друг у другу, социальное неравенство и появление профессий «на удаленке» без систематических встреч с другими людьми.

Около трети россиян от 14 до 29 лет одиноки, утверждают ученые. Больше всего таких в городах, а не в сельской местности. Там одиноких тоже немало, но среди пожилых: около 40% женщин «за 70» постоянно пребывают в таком состоянии. Реже одиночество чувствуют люди в браке, но после 60 лет эта проблема все равно появляется, несмотря на наличие семьи.

«Наибольшая доля одиноких (70%) — среди людей старше 85 лет, в основном не работающих и не живущих со взрослыми детьми. Проблема нарастает после 40 лет на фоне кризиса среднего возраста с переоценкой ценностей и депрессией. Следующий рубеж — после 60-ти. Человек выходит на пенсию, но заслуженный отдых — непростой период с резким изменением ролей и нарастающим дефицитом близких отношений»», — отмечается в исследовании.

Ранее психолог Евгений Фомин рассказал «Политике Сегодня», как тревожные настроения среди россиян в пандемию повлияли на рыночный спрос и почему люди покупают оружие, стремясь к безопасности.