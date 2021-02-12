Навальный отказался извиняться перед внуком ветерана Игната Артеменко

Блогер Алексей Навальный на суде заявил, что не будет извиняться перед внуком ветерана Игната Артеменко, которого он оклеветал.

Блогер Алексей Навальный на суде заявил, что не будет извиняться перед внуком ветерана Игната Артеменко, которого он оклеветал.

По словам блогера, сам Артеменко не писал заявлений о возбуждении уголовного дела, его инициировал внук Игорь Колесников якобы из корыстных побуждений.

"Никто перед тобой, бессовестный человек, торгующий своим дедушкой, извиняться не будет. Здесь у всех дедушки воевали", — заявил блогер внуку ветерана в зале суда.

Колесников ответил Навальному, что ждал от него уважительного отношения, а не оскорблений. Он добавил, что блогер "вертится, как уж на сковородке" вместо того, чтобы просто принести извинения. С начала заседания Навальный получил уже десять замечаний.

Ранее стало известно, что свыше десяти зарубежных СМИ получили аккредитацию на заседание по делу Навального о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого блогер назвал "продажным холуем" вместе с другими участниками ролика в поддержку поправок в Конституцию РФ.