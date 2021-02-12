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13:02   12 Февраля 2021
Происшествия

Москвичка оставила умирать голых детей в лесу после ссоры с мужем

Москвичка оставила умирать голых детей в лесу после ссоры с мужем

Жительница Новой Москвы отвезла троих детей в лес, когда произошел очередной скандал с мужем. Мать раздела малышей и оставила умирать на морозе.

Голая женщина бродила с раздетыми детьми по лесу, затем и вовсе оставила малышей. Проходивший мимо собачник увидел замерзших детей и вызвал скорую помощь.

Десятимесячную девочку и десяти- и двухлетнего мальчиков госпитализировали с различными степенями обморожения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь малолетних, передает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Следователи считают, что у матери был умысел убить своих детей. По словам старшего ребенка, у женщины давно наблюдаются проблемы с психикой.

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