Москвичка оставила умирать голых детей в лесу после ссоры с мужем

Жительница Новой Москвы отвезла троих детей в лес, когда произошел очередной скандал с мужем. Мать раздела малышей и оставила умирать на морозе.

Жительница Новой Москвы отвезла троих детей в лес, когда произошел очередной скандал с мужем. Мать раздела малышей и оставила умирать на морозе.

Голая женщина бродила с раздетыми детьми по лесу, затем и вовсе оставила малышей. Проходивший мимо собачник увидел замерзших детей и вызвал скорую помощь.

Десятимесячную девочку и десяти- и двухлетнего мальчиков госпитализировали с различными степенями обморожения. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь малолетних, передает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Следователи считают, что у матери был умысел убить своих детей. По словам старшего ребенка, у женщины давно наблюдаются проблемы с психикой.