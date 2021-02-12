12:59 12 Февраля 2021Технологии
Сотрудник "Яндекса" слил данные пяти тысяч почтовых ящиков
"Яндекс" приносит извинения пользователям, пострадавшим из-за внутренней утечки в компании. Данные их почтовых ящиков оказались в открытом доступе по вине сотрудника.
"Яндекс" приносит извинения пользователям, пострадавшим из-за внутренней утечки в компании. Данные их почтовых ящиков оказались в открытом доступе по вине сотрудника.
Служба безопасности "Яндекса" обнаружила слив данных 4887 пользователей в результате регулярной проверки. Виной всему стал один из трех системных администраторов, злоупотреблявший своими полномочиями.
"Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи", — говорится в пресс-службе компании.
"Яндекс" совместно с правоохранителями проводит внутреннее расследование слива данных. Компания планирует пересмотреть процессы работы наделенных административными правами сотрудников.