Сотрудник "Яндекса" слил данные пяти тысяч почтовых ящиков

"Яндекс" приносит извинения пользователям, пострадавшим из-за внутренней утечки в компании. Данные их почтовых ящиков оказались в открытом доступе по вине сотрудника.

"Яндекс" приносит извинения пользователям, пострадавшим из-за внутренней утечки в компании. Данные их почтовых ящиков оказались в открытом доступе по вине сотрудника.

Служба безопасности "Яндекса" обнаружила слив данных 4887 пользователей в результате регулярной проверки. Виной всему стал один из трех системных администраторов, злоупотреблявший своими полномочиями.

"Неавторизованный доступ в скомпрометированные ящики уже заблокирован. Их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля от своей учетной записи", — говорится в пресс-службе компании.

"Яндекс" совместно с правоохранителями проводит внутреннее расследование слива данных. Компания планирует пересмотреть процессы работы наделенных административными правами сотрудников.