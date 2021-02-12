12:52 12 Февраля 2021Политика
Лукашенко рассказал об истинном отношении к Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, как относится к предпринимателю Виктору Бабарико.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, как относится к предпринимателю Виктору Бабарико.
Политик рассказал о равнодушии к бизнесмену. Президент сообщил, что Бабарико не может составить ему конкуренцию. Также Лукашенко рассказал о справедливости наказания в отношении предпринимателя.
"Ах, конкурента президента посадили", да плевать я хотел на таких конкурентов ", — заявил глава государства.
Президент напомнил о недвижимости бизнесмена в Турции. Бабарико имел в собственности такие особняки, каких не было ни у кого, добавил Лукашенко.