Лукашенко рассказал об истинном отношении к Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, как относится к предпринимателю Виктору Бабарико.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, как относится к предпринимателю Виктору Бабарико.

Политик рассказал о равнодушии к бизнесмену. Президент сообщил, что Бабарико не может составить ему конкуренцию. Также Лукашенко рассказал о справедливости наказания в отношении предпринимателя.

"Ах, конкурента президента посадили", да плевать я хотел на таких конкурентов ", — заявил глава государства.

Президент напомнил о недвижимости бизнесмена в Турции. Бабарико имел в собственности такие особняки, каких не было ни у кого, добавил Лукашенко.