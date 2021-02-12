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12:52   12 Февраля 2021
Политика

Лукашенко рассказал об истинном отношении к Бабарико

Лукашенко рассказал об истинном отношении к Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, как относится к предпринимателю Виктору Бабарико.

Политик рассказал о равнодушии к бизнесмену. Президент сообщил, что Бабарико не может составить ему конкуренцию. Также Лукашенко рассказал о справедливости наказания в отношении предпринимателя.

"Ах, конкурента президента посадили", да плевать я хотел на таких конкурентов ", — заявил глава государства.

Президент напомнил о недвижимости бизнесмена в Турции. Бабарико имел в собственности такие особняки, каких не было ни у кого, добавил Лукашенко.

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#белоруссия #лукашенко #Виктор Бабрико

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