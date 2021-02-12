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12:51   12 Февраля 2021
Политика

МИД РФ ответил на возвращение Навального и публикацию "расследования"

МИД РФ ответил на возвращение Навального и публикацию "расследования"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возвращение на родину блогера Алексея Навального.

По его словам, время для возвращения блогера из Германии, где он якобы проходил лечение от возможного отравления, выбрано неслучайно. Состояние Навального позволяло ему вернуться уже давно.

Это связано с публикацией его фильма о "дворце". Этот сценарий был заблаговременно проработан, подытожил российский дипломат.

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#россия #лавров #навальный

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