Лукашенко призвал пользоваться кнопочным телефоном

Лукашенко раскритиковал пользователей смартфонов на заседании Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко раскритиковал пользователей смартфонов на заседании Всебелорусского народного собрания.

"Умные люди", по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко давно пользуются кнопочными телефонами.

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. <…>Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - заявил Лукашенко.

Лидер страны считает, что американские спецслужбы, благодаря смартфонам, каждую минуту отслеживают местоположение граждан.

Всебелорусское народное собрание проходит раз в пять лет. На форуме чиновники, сотрудники госпредприятий, деятели науки и культуры, врачи и учителя обсуждают стратегию развития страны. В этом году также обсуждается конституционная реформа в Белоруссии.