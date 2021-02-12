12:30 12 Февраля 2021Политика
Путин не принимал решения возглавить список ЕР на выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин не принимал решения возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин не принимал решения возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков во время общения с журналистами подчеркнул, что подобных решений российский президент не принимал.
"Каких-либо решений на этот счет президент не принимал, и мы об этом не сообщали, поэтому здесь, собственно, не было никаких решений по поводу "Единой России" и возглавления списка", — отметил представитель Кремля.
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