Путин не принимал решения возглавить список ЕР на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин не принимал решения возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин не принимал решения возглавить списки "Единой России" на выборах в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков во время общения с журналистами подчеркнул, что подобных решений российский президент не принимал.

"Каких-либо решений на этот счет президент не принимал, и мы об этом не сообщали, поэтому здесь, собственно, не было никаких решений по поводу "Единой России" и возглавления списка", — отметил представитель Кремля.

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