Песков объяснил слова главы МИД РФ о возможном разрыве с ЕС

В Кремле объяснили позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве с Евросоюзом.

В Кремле объяснили позицию главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве с Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае если государству придется столкнуться с рестрикциями, Россия должна быть готова к самостоятельности.

"РФ хочет развивать отношения с Евросоюзом, не хочет их разрывать и не будет инициатором этого. <...> [Однако] если безумие возобладает, она (Россия. — Прим. ред.) должна заблаговременно быть готова к самостоятельности", — сказал Песков.

Ранее глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил о готовности РФ к разрыву отношений с Евросоюзом. Причиной послужили вновь начавшиеся обсуждения введения санкций против России, которые, по словам главы МИД РФ, создают риски для экономики "в чувствительных сферах".