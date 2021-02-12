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12:26   12 Февраля 2021
Происшествия

Шесть человек погибли и 65 пострадали при столкновении более 100 машин в Техасе

Шесть человек погибли и 65 пострадали при столкновении более 100 машин в Техасе

Сильный ледяной дождь стал причиной массовой аварии с участием около 130 машин в Техасе. 

В крупном ДТП число погибших увеличилось до шести, пострадавших — до 65. Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших. Из них некоторые находятся в критическом состоянии.

Массовая авария со 130 машинами произошла рано утром. По предварительным данным, многие водители не справились с управлением из-за наледи на дороге.

Спецслужбы находятся на месте происшествия. Они выясняют точные обстоятельства произошедшего, помогают эвакуировать людей из машин. Кроме того, спасатели проверят каждое авто на наличие пассажиров или водителей в них.

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