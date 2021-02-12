Дипломат описал возможный сценариий разрыва отношений России с Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия должна быть готова к прекращению всех связей с ЕС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил разрыва связей России с Евросоюзом, если Брюссель будет продолжать вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом министр заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни…» — рассуждает Лавров в эфире «Соловьев LIVE».

«Но готовы?» — уточнил Владимир Соловьев.

«Но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — заключил министр.

???? Фрагмент интервью С.В.Лаврова для Youtube-канала «Соловьев Live». ❓ Мы идем к разрыву с Евросоюзом? ???? #Лавров: Исходим из того, что мы готовы. Полная версия интервью будет опубликована на наших интернет-ресурсах сегодня в 12:00 (мск). ➡️https://t.co/UlQvYbEVFP pic.twitter.com/DNG8G0Ougs — МИД России ???????? (@MID_RF) February 12, 2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков скорректировал заявление главы МИД. Представитель Кремля уточнил для журналистов, что смысл слов Лаврова был искажен громкими заголовками о готовности России вот-вот разорвать все отношения с ЕС. Само высказывание министра подавалось без контекста, подчеркнул Песков. На самом деле российская сторона хочет развивать отношения с Евросоюзом и не будет инициатором их разрыва.

«Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — сказал Песков.

Через пару часов после публикации фрагмента интервью Лаврова, официальный комментарий поступил и от МИД. Ведомство уточнило, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если инициатором будет Брюссель.

Как на деле может выглядеть этот разрыв и как он может отразиться на обычных россиянах, «Политика Сегодня» попросила объяснить руководителя информационного офиса Совета Европы в России, доцента МГИМО МИД РФ Николая Топорнина.

По словам бывшего дипломата, так называемый «разрыв отношений» может происходить на разных уровнях — политическом, дипломатическом или экономическом.

«С одной стороны, это может означать, что мы не будем встречаться с руководителями ЕС. Или, например, отзовем наших послов, представителей при европейских столицах. Или, предположим, прекратим подачу газа и нефти, прекратим получать из-за рубежа деньги и все остальное. То есть очень много, на самом деле, можно под этим подразумевать. Здесь требуется ювелирная расшифровка», — не сомневается Топорнин.

По оценке доцента МГИМО, отношения России Евросоюза находятся «на низком, холодном, замороженном уровне». Недавний визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля не принес ожидаемой оттепели. При личной встрече с Лавровым Боррель сказал, что стороны провели «открытый и честный диалог», но вернувшись в Брюссель, обвинил Москву в нежелании улучшать отношения с ЕС.

«Давно уже нет никаких совместных проектов, давно нет совместных внешнеполитических инициатив, мы пытаемся сохранить старое, до этого накопленное. Но и здесь, как мы видим, у нас есть проблемы — сильно Россия и ЕС расходятся в категориальных понятиях: что такое права человека, что такое правосудие, демократия», — посетовал Топорнин.

При негативном сценарии разрыва отношений первый удар нанесут по многострадальному «Северному потоку — 2», отметил эксперт.

«Будет больше риторики о том, что СП-2 — это политический проект. И американцы начнут оказывать давление», — прогнозирует Топорнин.

Впрочем, вариант возвращения железного занавеса Топорнин отмел — до запрета на въезд в страны ЕС не дойдет, уверен экс-дипломат.

«Они могут ограничить въезд для отдельных чиновников. Меньше будут предоставлять студентам гранты. Меньше связей в культурной сфере, меньше спортивных соревнований в РФ. Научные связи приостановятся, хотя для нас важно обмениваться научными соображениями с европейскими коллегами», — подытожил собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов сообщило, что Евросоюз может ввести новые ограничительные меры против России в феврале этого года. По данным агентства, Франция и Германия воздерживаются от более жестких мер, в том числе, и по «Северному потоку — 2».