12:17 12 Февраля 2021Происшествия
Склад с горючими веществами взорвался в Красноярске
Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила о взрыве на складе горюче-смазочных материалов в Советском районе. Здание охвачено огнем.
Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила о взрыве на складе горюче-смазочных материалов в Советском районе. Здание охвачено огнем.
Согласно предварительным данным, пострадал один человек. Площадь пожара на топливном складе составляет около 800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.
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