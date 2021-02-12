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12:17   12 Февраля 2021
Происшествия

Склад с горючими веществами взорвался в Красноярске

Склад с горючими веществами взорвался в Красноярске

Пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила о взрыве на складе горюче-смазочных материалов в Советском районе. Здание охвачено огнем.

Согласно предварительным данным, пострадал один человек. Площадь пожара на топливном складе составляет около 800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.

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