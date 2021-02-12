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12:02   12 Февраля 2021
Происшествия

Юристы Навального обжаловали решение суда об изменении меры пресечения

Юристы Навального обжаловали решение суда об изменении меры пресечения

Адвокаты, представляющие интересы арестованного блогера Алексея Навального, подали апелляцию на решение суда о замене ему условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок.

Ранее стало известно, что Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока отбывания наказания на реальный.

Теперь блогер будет отбывать наказание в колонии общего режима. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в РФ) проходит по делу о мошенничестве в крупном размере.

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#суд #навальный #срок

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