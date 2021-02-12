Юристы Навального обжаловали решение суда об изменении меры пресечения

Адвокаты, представляющие интересы арестованного блогера Алексея Навального, подали апелляцию на решение суда о замене ему условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок.

Адвокаты, представляющие интересы арестованного блогера Алексея Навального, подали апелляцию на решение суда о замене ему условного наказания по делу "Ив Роше" на реальный срок.

Ранее стало известно, что Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока отбывания наказания на реальный.

Теперь блогер будет отбывать наказание в колонии общего режима. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в РФ) проходит по делу о мошенничестве в крупном размере.