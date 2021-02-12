Вакцинацию от коронавируса прошел каждый 50-й житель Земли

Объемы вакцинации в странах мира растут с разными темпами, однако уже сейчас известны приблизительные цифры прошедших эту процедуру жителей планеты.

Объемы вакцинации в странах мира растут с разными темпами, однако уже сейчас известны приблизительные цифры прошедших эту процедуру жителей планеты.

Общее число вакцинированных от коронавируса составило 159,3 миллиона человек. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного ТАСС.

Анализ проводился на основе данных властей, экспертов и СМИ. Сообщается, что результаты могут говорить о том, что вакцинацию прошло около 2% населения Земли. В основном это — жители США. В течение последней недели делается около 6 миллионов инъекций в сутки. Количество вакцинированных превысило число заразившихся вирусом впервые 3 февраля. Всего с начала пандемии было обнаружено 107,8 миллиона зараженных COVID-19, жертвами заболевания стали 2,3 миллиона человек.

Ранее телеканал "360" сообщил об опасных побочных эффектах от вакцин иностранного производства. Так, в США у нескольких привитых граждан развилось редкое заболевание крови после вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna.