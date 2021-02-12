Судья отказала защите Навального в своем отводе

Судья Бабушкинского районного суда, где рассматривается дело Навального о клевете против ветерана ВОВ, отказала защите блогера в своем отводе.

Судья Бабушкинского районного суда, где рассматривается дело Навального о клевете против ветерана ВОВ, отказала защите блогера в своем отводе.

Сторона гособвинения заявила, что объективных доказательств нарушений на прошлом заседании адвокаты Навального не привели, их аргументы носят оценочный характер. Поэтому ходатайство об отводе судьи не может быть удовлетворено.

Блогер обвиняется в совершении преступления по статье "Клевета". Санкция по ней предусматривает штраф или обязательные работы. По версии следствия, 2 июня прошлого года блогер в своем Telegram и в Twitter опубликовал ролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказался в поддержку изменений в Конституцию. Под этим видео Навальный написал оскорбительный комментарий. Свою вину он не признает.