Instagram ужесточает правила бана за «оскорбительные сообщения»

Социальная сеть будет удалять аккаунты нарушителей навсегда.

Социальная сеть Instagram будет бессрочно удалять аккаунты, владельцы которых пишут оскорбительные сообщения другим людям. Раньше за это грозил лишь временный бан, но теперь нарушитель потеряет доступ к своей странице навсегда. Под «оскорбительные высказывания», по мнению представителей соцсети, попадают выражения, которые разжигают вражду по признакам религиозной или расовой принадлежности.

«Когда кто-то отправляет сообщения, которые нарушают наши правила, мы запрещаем этому человеку отправлять больше сообщений в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то продолжит отправлять нарушающие правила сообщения, мы отключим его учетную запись. Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений на обмен сообщениями», — сказано на официальном сайте Instagram.

Разработчики объяснили, что не собираются нарушать тайну переписки своих пользователей. Чтобы им было легче оградить себя от негативных сообщений, модераторы Instagram сделают возможным отключить прием сообщений от аккаунтов, на которые человек не подписан. Пока что эта функция доступна только для профилей с большим числом читателей и корпоративных аккаунтов.

Нововведение появилось после инцидента с футболистами английского клуба «Манчестер Юнайтед». После проигрыша они начали получать множество сообщений, которые содержали расистские оскорбления.