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11:45   12 Февраля 2021
Происшествия

Правоохранители ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье

Правоохранители ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье

Полицейским после проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий удалось ликвидировать лабораторию по производству наркотиков в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Производство синтетических веществ было развернуто на базе арендованного загородного дома в Волоколамском районе Подмосковья. Синтезом и последующим оптовым сбытом наркотиков занималась международная группировка.

В ходе обыска полицейские изъяли у преступников 165 кг готовых запрещенных веществ, более двух тонн ингредиентов для их производства и специальное оборудование.

СКР возбудил уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Если бы преступникам удалось реализовать сбыт изъятой партии наркотиков, то они могли бы выручить порядка 300 млн рублей.

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#мвд #подмосковье #наркотики #нарколаборатория #синтетические вещества

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