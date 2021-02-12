Нарышкин оценил высказывание МИД РФ о российской несистемной оппозиции

Высказывание Министерства иностранных дел России оценил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом он заявил на брифинге с журналистами.

Высказывание Министерства иностранных дел России оценил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Об этом он заявил на брифинге с журналистами.

МИД РФ "не ошибается и не преувеличивает", когда говорит о связи несистемной оппозиции России с Западом, подчеркнул Нарышкин. Он отметил, что когда речь идет о преступных сделках с иностранными спецслужбами, необходимо называть таких людей не оппозиционерами, а использовать термин другого рода.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направит в международные структура материалы о причастности иностранных дипломатов к организации незаконных акций в РФ.