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12:00   12 Февраля 2021
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Подписчики раскритиковали образ тещи Тарзана в его Instagram

Подписчики раскритиковали образ тещи Тарзана в его Instagram

Российский артист и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) поздравил тещу Людмилу Порывай с 75-летием. Шоумен выставил весьма игривое фото именинницы в Instagram.

Тарзан поздравил тещу с днем рождения, опубликовав ее пикантное фото

Тарзан не скрывает теплого отношения к теще, более того называет ее мамой.

«Мама Люда!@mama_luda_star С Юбилеем Вас! Оставайтесь такой же энергичной и зажигательной! Пусть беды и болезни обходят Вас стороной! Счастья! Я Вас люблю!», — подписал фото супруг Королевой.

День рождения Людмила Порывай отмечает 12 февраля, фотосессию к празднику устроила дочь телеведущей. Правда, далеко не все пользователи оценили образ 75-летней виновницы торжества.

«Женщина хорошая. Но все это как не странно только подчеркивает старость»

«Есть фото только для личного архива, мне кажется, это как раз оно»

«Даже при моей лояльности и толерантности это перебор»

«Когда тебе сто лет, а тебе мерещиться, что пятнадцать)», — выразили мнение пользователи.

Напомним, Глушко — второй муж Королевой. Пара поженилась в 2003 года, у них есть сын Архип.

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