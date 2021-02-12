Великобритания ожидает рекордного нашествия бобров

Трудолюбивые грызуны вернутся в дикую среду обитания.

Специалисты британского фонда защиты дикой природы The Wildlife Trusts восстановят популяцию бобров в пяти графствах Соединенного Королевства, выпустив в дикую среду обитания рекордное количество этих животных, сообщает The Guardian.

Бобры, чьи плотины являются важной частью экосистемы, возвращаются в графства Дорсет, Дербишир, Гемпшир, Ноттингемшир и Монтгомеришир. Исполнительный директор The Wildlife Trusts Крейг Беннет заявил, что эти грызуны играют важную роль в природе, а также помогают человеку.

«Бобры — фантастический ключевой вид, который играет чрезвычайно важную роль в восстановлении природы Британии. — объяснил Крейг Беннет. — Бобры помогают остановить наводнения, отфильтровывают загрязнения и создают новые дома для выдр, водяных полевок и зимородков. Более того, людям они нравятся, и их присутствие способствует развитию туризма в сельской местности».

Население Великобритании приветствует заботу о бобрах: по результатам опроса, 76% граждан высказались за возвращение млекопитающих в местную фауну, а благотворительная организация Trees for Life собрала более 60 000 фунтов стерлингов, чтобы оспорить в суде закон шотландского правительства от 2016 года по уничтожения бобров, если они создают проблемы на сельскохозяйственных землях фермеров.

Эколог и эксперт по бобрам Дерек Гоу заявил о благотворном влиянии млекопитающих на флору и фауну, назвав бобров «инженерами экосистемы».

«Они превращают мертвые пейзажи в среду, которую дикая природа может повторно заселить», — сказал специалист.

Пятилетнее исследование правительства Великобритании подтверждает слова эколога, показывая, что бобровые плотины предотвращают наводнения, очищают воду, загрязненную нитратами и фосфатами с удобрений. После того, как бобры были выпущены в вольер площадью два гектара в Западном Девоне, численность лягушек увеличилась с 10 групп до 681, что способствовало росту численности цапель, стрекоз, бабочек, водных растений, цветов и деревьев.

Ранее французские пенсионеры Мишель и Анни Пешераc из деревни Гриньоль рассказали, что суд дал им 90 дней на то, чтобы осушить пруд площадью 300 квадратных метров возле их дома, чтобы избавиться от обитающих в нем лягушек.