В Москве стример накачал инвалида алкоголем до потери сознания

Московский блогер Кирилл Зырянов, известный под псевдонимом VjLink, почти до смерти напоил престарелого инвалида. Потерпевшему стало плохо во время очередного треш-стрима.

Московский блогер Кирилл Зырянов, известный под псевдонимом VjLink, почти до смерти напоил престарелого инвалида. Потерпевшему стало плохо во время очередного треш-стрима.

Пожилой инвалид, которого напоил Зырянов, вдруг начал трястись во время трансляции, мужчина потерял контроль над собой, упал и стал жутко шипеть. Блогер оставался спокойным, он хладнокровно попросил найти тонометр и вызвать скорую помощь, передает "ПолитРоссия".

Оказалось, что у инвалида случился эпилептический припадок. Предположительно, случившееся связано с большим количеством алкоголя, который регулярно употреблял мужчина. Известно, что незадолго до приступа пенсионер не ел и не спал.

Подписчики упрекали блогера в произошедшем. В ответ на это Зырянов рассказал, что инвалид отказался от услуг платной скорой помощи, за которую стример заплатил 7 тыс. рублей. Также блогер предлагал потерпевшему пройти курс лечения в частной клинике.