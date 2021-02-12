Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Российские медики зафиксировали 15 089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки во всех регионах страны.

Российские медики зафиксировали 15 089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки во всех регионах страны.

При этом 11,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Скончались 507 человек с COVID-19 , а полностью победить болезнь удалось 20 720 пациентам. Наибольшее число приростов выявлено в Москве. Там заболели коронавирусом 2139 человек. На втором месте располагается Петербург с 1134 инфицированными. Затем идет Московская область. За минувшие 24 часа в регионе зафиксировали 842 новых заражения.

Всего в России с начала пандемии выявлено 4 042 837 случаев коронавируса. За весь период умерли 79 194 человека, а выздоровели 3 559 142 пациента.