Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Российские медики зафиксировали 15 089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки во всех регионах страны.
При этом 11,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Скончались 507 человек с COVID-19 , а полностью победить болезнь удалось 20 720 пациентам. Наибольшее число приростов выявлено в Москве. Там заболели коронавирусом 2139 человек. На втором месте располагается Петербург с 1134 инфицированными. Затем идет Московская область. За минувшие 24 часа в регионе зафиксировали 842 новых заражения.
Всего в России с начала пандемии выявлено 4 042 837 случаев коронавируса. За весь период умерли 79 194 человека, а выздоровели 3 559 142 пациента.