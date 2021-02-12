Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:25   12 Февраля 2021
Общество

Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Более 15 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Российские медики зафиксировали 15 089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки во всех регионах страны.

При этом 11,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Скончались 507 человек с COVID-19 , а полностью победить болезнь удалось 20 720 пациентам. Наибольшее число приростов выявлено в Москве. Там заболели коронавирусом 2139 человек. На втором месте располагается Петербург с 1134 инфицированными. Затем идет Московская область. За минувшие 24 часа в регионе зафиксировали 842 новых заражения.

Всего в России с начала пандемии выявлено 4 042 837 случаев коронавируса. За весь период умерли 79 194 человека, а выздоровели 3 559 142 пациента.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #пандемия #коронавирус #оперштаб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров