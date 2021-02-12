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11:23   12 Февраля 2021
Общество

"Пособники нацистов": Нарышкин высказался о тех, кто оскорбляет ветеранов ВОВ

"Пособники нацистов": Нарышкин высказался о тех, кто оскорбляет ветеранов ВОВ

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сравнил тех, кто осознанно оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны, с пособниками нацистов.

Такое мнение глава СВР высказал на открытии выставки "Ни меры, ни названия, ни сравнения", посвященной 80-летию начала ВОВ и геноциду народа СССР.

"Те, кто на эти оскорбления идет осознанно, ставят себя в один ряд с пособниками нацистов", — подчеркнул он.

Так, жертвой клеветы и оскорблений со стороны блогера Алексея Навального стал ветеран Игнат Артеменко. Основатель признанного иноагентом ФБК набросился на пожилого человека за то, что он высказался в поддержку принятия поправок к Конституции. Навальный в своем комментарии к ролику оскорбил Артеменко. Дело о клевете против ветерана рассматривается в Бабушкинском районном суде Москвы.

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#нарышкин #вов #ветераны

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