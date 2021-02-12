Писатель Стариков рассказал о борьбе с инакомыслием на Западе

Писатель Николай Стариков поддержал позицию режиссера Константина Богомолова по поводу событий на Западе.

Писатель Николай Стариков поддержал позицию режиссера Константина Богомолова по поводу событий на Западе.

Богомолов рассказал о формировании "этического рейха со своей идеологией новой этикой". Националисты сменились на агрессивно настроенных различного рода фанатиков и психопатов, убежден режиссер. Николай Стариков поддержал идею Богомолова о борьбе с инакомыслием на Западе в эфире передачи "60 минут".

"Те, кто против, — их убирают в сторону, увольняют, их не надо на телевидение и на радио", — пояснил писатель.

Ведущая передачи Ольга Скабеева привела пример западных ограничений. Чтобы получить работу на радио, необходимо быть толстым афроамериканцем с ограниченными возможностями, отметила она. В западном обществе неприлично быть худым из-за отсутствия счастья у полных, прокомментировала телеведущая.