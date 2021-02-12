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11:18   12 Февраля 2021
Россия

Доктор Мясников назвал основную причину инсульта и инфаркта

Доктор Мясников назвал основную причину инсульта и инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников озвучил самый главный фактор риска для возникновения инсульта и инфаркта. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов — это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена», — заявил Мясников.

Медик добавил, что ожирение очень часто становится причиной для онкологических заболеваний. Более того, по его словам, это второй, после курения, фактор риска. Лишний вес может привести к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

Доктор Мясников назвал основную причину развития инсульта и инфаркта

Мясников подчеркнул, что в настоящий момент в мире насчитывается 2,6 млрд человек, страдающих от избыточной массы тела и ожирения. Это составляет около 40% от населения Земли.

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#инсульт #ожирение #инфаркт #лишний вес #мясников

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