Китай заблокировал вещание BBC и обнажил двойные стандарты Запада

Лондон жестко отреагировал на запрет вещания своей телерадикокорпорации, но проигнорировал блокировку российских каналов в Прибалтике.

Пока страны Прибалтики запрещают вещание российских телеканалов из-за «разжигания ненависти» и «призывов к насилию», власти Китая предпочли вовсе отказаться от западных СМИ. Отныне телеканал BBC World News больше не вещает в Поднебесной: его репортажи Пекин признал нарушающими принципы объективного отражения информации, передает телеканал France 24.

«Репортажи BBC World News о Китае были признаны "серьезно нарушающими" руководящие принципы вещания, включая "требование, чтобы новости были правдивыми и справедливыми" и не "вредили национальным интересам Китая". <…> NRTA [The National Radio and Television Administration] не разрешает BBC продолжать вещание в Китае и не принимает ее новую ежегодную заявку на вещание», — говорится в сообщении телеканала.

Национальное управление радио и телевидения Китая приняло такое решение после репортажа BBC World News о дискриминации уйгурского меньшинства, которое якобы имеет место на территории КНР. В крупнейшей медиакорпорации Великобритании разочаровались блокировкой телеканала. Доминик Рааб, глава МИД Соединенного Королевства, написал в Twitter, что китайские власти «неприемлемо ограничивают» свободу СМИ:

«Китай имеет одни из самых жестких ограничений на свободу СМИ и интернета по всему миру, и этот последний шаг только повредит репутации Китая в глазах всего мира».

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world. — Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

Примечательно, что в комментариях к посту пользователи соцсети указали Раабу на совсем другой источник проблемы. Соотечественники заверили главу МИД, что все дело в пропагандистской направленности BBC World News, а некоторые даже выразили надежду на блокировку телеканала и в других странах.

«Надеюсь, за ними [китайцами] последуют и другие страны. BBC — это даже не новости, а просто дешевая пропаганда», — сообщила пользователь Trans Art For All.

Hopefully, other countries with follow. BBC isn't even news, just cheap poopaganda — Trans Art For All (@transartforall) February 11, 2021

«Огромное количество людей в этой стране [Китае] ненавидят BBC и хотят, чтобы правительство что-то с сделало с телеканалом, поэтому, если вы ищете сочувствия к этим людям, поищите в другом месте, мистер Рааб», — посоветовал Clive Wright.

The vast amount of people in this country detest the BBC and want the government to do something about them so if you're looking for sympathy for them look elsewhere Mr raab — Clive Wright (@CliveWr74301816) February 11, 2021

Блокировка BBC World News на территории Китая заставила Запад показать свое истинное лицо, полагает директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. Когда страны Прибалтики блокируют по несколько десятков российских телеканалов, Лондон молчит, но как только под удар попадает вещание BBC в Китае, англичане проявляют настоящий «цивилизационный расизм».

«Британия, как одна из главных представителей коллективного Запада, является сторонником расистского подхода: только они являются цивилизацией, а все остальные – дикари и варвары. Свобода слова может распространяться только на представителей Запада и на их СМИ, то есть британские, американские и прочие издания, которые принимают доминирующую роль англо-саксонского ядра. Остальные СМИ вообще не имеют права на существование, по мнению Запада», — объяснил эксперт.

Между такими изданиями, как Russia Today (RT) и «Радио Sputnik» с одной стороны, и «цивилизованным» BBC с другой, лежит огромная пропасть, добавил Коровин. Британский телеканал уже давно превратился в «чистую пропагандистскую машину», которая трактует любую повестку с выгодной точки зрения для Запада. На этом фоне отказ Китая от вещания BBC World News является вполне разумным шагом.

«Блокировка BBC в Китае является абсолютно выверенным и последовательным жестом Пекина, который просто в ужасе от всего происходящего в этом СМИ. И эта блокировка вызывает недоумение и возмущение на Западе, приравнивается к жесту, который бросает вызов прогрессу и правам человека. Не удивлюсь, если Китаю скоро будут вменять фашизм», — подчеркнул спикер.

При этом блокировка российских СМИ в Великобритании вопросов не вызывает. Таким образом, Туманный Альбион попросту демонстрирует расизм по отношению к «варварским» цивилизациям. Коровин подытожил, что Западу свойственно выстраивание различных иерархий, которое со временем может принимать все более и более радикальные формы.

Справка ПС

С 10 февраля на территории Латвии запрещено вещание 16 российских телеканалов (REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», BOX TV и HD Life). С 15 февраля в стране также прекратит вещание телеканал «Россия-РТР».