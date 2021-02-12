Украинский политолог Карасев рассказал о судьбе партии ОПЗЖ

Украинский политолог Вадим Карасев рассказал, как киевские власти противостоят оппозиционным силам в стране.

Украинский политолог Вадим Карасев рассказал, как киевские власти противостоят оппозиционным силам в стране.

По его словам, закрытие трех украинских телеканалов является крайней мерой, на которую решились в Киеве. Это связано с падением рейтинга президента Украины Владимира Зеленского и укреплением другой политической силы, которую обсуживали эти СМИ.

"Надо было принимать радикальные решения. Что касается партии (ОПЗЖ. — Прим. ред.), ее не закроют, просто будет создана оппозиционная, новая, но более лояльная партия", — сказал он в эфире программы "60 минут".

Политолог также отметил, что таким образом Киев хотел раздробить восточно-украинский и южно-украинский территориально партийный фланг. Власти не хотят, чтобы в стране появилась мощнейшая пророссийская сила, подытожил он.