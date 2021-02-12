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10:51   12 Февраля 2021
Общество

Джазовый пианист Чик Кориа скончался в США

Джазовый пианист Чик Кориа скончался в США

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался во Флориде. Ему было 79 лет.

Его родственники сообщили, что музыкант страдал от редкого онкологического заболевания.

Армандо Энтони Кориа, известный как Чик Кориа, родился в США в семье итальянских мигрантов. Его первым наставником стал отец, который был трубачом бостонского диксиленда. Мировая популярность пришла к нему после основания джаз-фьюжн группы Return To Forever. Он неоднократно давал концерты в России.

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