Джазовый пианист Чик Кориа скончался в США

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался во Флориде. Ему было 79 лет.

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа скончался во Флориде. Ему было 79 лет.

Его родственники сообщили, что музыкант страдал от редкого онкологического заболевания.

Армандо Энтони Кориа, известный как Чик Кориа, родился в США в семье итальянских мигрантов. Его первым наставником стал отец, который был трубачом бостонского диксиленда. Мировая популярность пришла к нему после основания джаз-фьюжн группы Return To Forever. Он неоднократно давал концерты в России.