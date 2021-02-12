Оскорбленный Навальным ветеран ВОВ не явился в суд

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, являющийся истцом по делу о клевете против блогера Алексея Навального, не смог присутствовать в суде.

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, являющийся истцом по делу о клевете против блогера Алексея Навального, не смог присутствовать в суде.

Во время прошлого заседания ветерану вызывали машину скорой помощи. Сегодня Артеменко не явился в Бабушкинский суд. Он представил свои показания в письменном виде.

Напомним, к зданию суда, где рассматривается дело против Навального, приехала скорая помощь. Неизвестно, понадобилась ли кому-либо из сотрудников или участников процесса помощь.

Блогер является обвиняемым по делу о клевете в отношении ветерана ВОВ Артеменко. Навального судят за то, что он опубликовал видео, в котором оскорбил пенсионера. Гражданин назвал пожилого мужчину "холуем". Родственники решили обратиться в полицию, чтобы защитить честь ветерана.