10:38 12 Февраля 2021Политика
Лавров описал текущую ситуацию в мире крылатым выражением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире YouTube-шоу "Соловьев LIVE" высказался о текущей ситуации на внешнеполитической арене. Он вспомнил древнее латинское изречение.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире YouTube-шоу "Соловьев LIVE" высказался о текущей ситуации на внешнеполитической арене. Он вспомнил древнее латинское изречение.
Глава МИД процитировал древнеримского историка Корнелия Непота.
"Хочешь мира — готовься к войне", — сказал министр иностранных дел в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.
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