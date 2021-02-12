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10:38   12 Февраля 2021
Политика

Лавров описал текущую ситуацию в мире крылатым выражением

Лавров описал текущую ситуацию в мире крылатым выражением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире YouTube-шоу "Соловьев LIVE" высказался о текущей ситуации на внешнеполитической арене. Он вспомнил древнее латинское изречение.

Глава МИД процитировал древнеримского историка Корнелия Непота.

"Хочешь мира — готовься к войне", — сказал министр иностранных дел в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Новость дополняется.

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#мид #лавров #соловьев

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