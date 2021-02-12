Британский экономист сравнил экономику страны со сжатой пружиной

Главный экономист Банка Великобритании Эндрю Халдан предсказал бурный экономический рост страны после снятия карантинных ограничений, сообщает Evening Standard.

Главный экономист Банка Великобритании Эндрю Халдан предсказал бурный экономический рост страны после снятия карантинных ограничений, сообщает Evening Standard.

Эндрю Халдан с оптимизмом ждет снятия карантинных ограничений и предрекает экономический рост страны, сообщает Evening Standard со ссылкой на Daily Mail. С началом коронавирусного кризиса британцы были вынуждены больше времени проводить дома, из-за чего до 29,1% их доходов уходит в сбережения. По подсчетам Халдана, к июлю англичане накопят "в кубышку" более 250 миллиардов фунтов стерлингов (около 345 миллиардов долларов).

"Сейчас экономика сжимается, темпы роста инфляции тоже замедлились, но после снятия локдауна экономика будет расти в два раза быстрее, чем прежде, а инфляция вернется на прежний уровень. Сейчас наша экономика подобна сжатой пружине", — рассказал Халдан в интервью британским газетчикам. — Мы позабудем о локдауне, когда высвободим наши резервы".

Ранее Халдан также заявил, что участие британских ученых в разработке вакцины от коронавируса сделало будущее национальной экономики "светлее".