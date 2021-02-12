Британский экономист сравнил экономику страны со сжатой пружиной
Главный экономист Банка Великобритании Эндрю Халдан предсказал бурный экономический рост страны после снятия карантинных ограничений, сообщает Evening Standard.
Эндрю Халдан с оптимизмом ждет снятия карантинных ограничений и предрекает экономический рост страны, сообщает Evening Standard со ссылкой на Daily Mail. С началом коронавирусного кризиса британцы были вынуждены больше времени проводить дома, из-за чего до 29,1% их доходов уходит в сбережения. По подсчетам Халдана, к июлю англичане накопят "в кубышку" более 250 миллиардов фунтов стерлингов (около 345 миллиардов долларов).
"Сейчас экономика сжимается, темпы роста инфляции тоже замедлились, но после снятия локдауна экономика будет расти в два раза быстрее, чем прежде, а инфляция вернется на прежний уровень. Сейчас наша экономика подобна сжатой пружине", — рассказал Халдан в интервью британским газетчикам. — Мы позабудем о локдауне, когда высвободим наши резервы".
Ранее Халдан также заявил, что участие британских ученых в разработке вакцины от коронавируса сделало будущее национальной экономики "светлее".