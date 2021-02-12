Аналитики Sohu объяснили, чем для США обернется нападение на Калининград

Попытка осуществить нападение на Россию является абсолютным безумством и обречена на провал. Армия США даже при поддержке НАТО не сможет одолеть Москву.

Попытка осуществить нападение на Россию является абсолютным безумством и обречена на провал. Армия США даже при поддержке НАТО не сможет одолеть Москву.

К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu. Они напомнили, что недавно в США был опубликован план по захвату Калининградской области. Военная операция поделена на несколько этапов, на реализацию которых американские стратеги выделили три дня, передает "ПолитРоссия".

"США представили довольно странный план по захвату Калининграда", — говорится в статье.

Одной из основных целей для уничтожения являются российские ОТРК "Искандер", поэтому американцы планируют забросить вглубь территории диверсантов для того, чтобы вывести их из строя. Подобную тактику Пентагон применял в Ираке. Аналитики считают, что в России такой трюк не пройдет.

"Уровень российской армии не сравним с иракцами. Наивно полагать, что россияне поведутся на этот трюк", — констатировали обозреватели.

Отмечается, что приоритетной мишенью для США также является порт в Балтийске и системы С-400. Однако и эти цели американцам будут не по зубам, потому что основным контраргументом России на эту атаку станет применение ядерного оружия.

"Кроме того, желание захватить всего за три дня столь укрепленный регион, как Калининградская область — это глупые и совершенно наивные мечты", — говорят эксперты.

В итоге, считают в Китае, трехдневная операция по захвату Калининграда обернется для США и НАТО настоящим кошмаром. Аналитики надеются, что Вашингтону хватит ума для того, чтобы забыть об этом самоубийственном плане.