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10:30   12 Февраля 2021
Политика

Восемь глав российских регионов могут быть отправлены в отставку до сентября

Восемь глав российских регионов могут быть отправлены в отставку до сентября

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) провело исследование в преддверии сентябрьских выборов.

Согласно имеющимся данным, ряд руководителей отдельных российских регионов могут сложить свои полномочия еще до начала избирательного процесса.

Сотрудники агентства предполагают, что самые большие шансы на отставку у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Остальные участники списка имеют средние шансы на увольнение. В них вошли Сергей Жвачкин (Томская область), Шолбан Кара-оол (Тува), Александр Усс (Красноярский край), Владимир Сипягин (Владимирская область), Валентин Коновалов (Хакасия).

Ранее стало известно, что губернатор Сергей Морозов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Его супруге также не удалось избежать заражения.

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#россия #отставка #губернаторы

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