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10:28   12 Февраля 2021
Происшествия

Пьяный ульяновец заподозрил друга в заболевании COVID-19 и выбросил его из окна

Пьяный ульяновец заподозрил друга в заболевании COVID-19 и выбросил его из окна

Правоохранители задержали жителя Ульяновска, подозреваемого в убийстве товарища. По версии следствия, он выбросил мужчину из окна, решив, что у него коронавирус.

Конфликт между приятелями произошел еще в ноябре прошлого года. Мужчины сидели в одной из квартир на улице Розы Люксембург, и в какой-то момент у гостя пошла кровь из носа. Хозяин подумал, что товарищ заболел коронавирусной инфекцией, и повел его к окну. Там он сбросил мужчину с пятого этажа, после чего продолжил сидеть дома.

В результате падения ульяновец получил тяжелые травмы и скончался. Его мнительного товарища в скором времени задержали правоохранители. Против него возбудили уголовное дело по признакам убийства.

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