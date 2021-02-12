10:28 12 Февраля 2021Происшествия
Пьяный ульяновец заподозрил друга в заболевании COVID-19 и выбросил его из окна
Правоохранители задержали жителя Ульяновска, подозреваемого в убийстве товарища. По версии следствия, он выбросил мужчину из окна, решив, что у него коронавирус.
Правоохранители задержали жителя Ульяновска, подозреваемого в убийстве товарища. По версии следствия, он выбросил мужчину из окна, решив, что у него коронавирус.
Конфликт между приятелями произошел еще в ноябре прошлого года. Мужчины сидели в одной из квартир на улице Розы Люксембург, и в какой-то момент у гостя пошла кровь из носа. Хозяин подумал, что товарищ заболел коронавирусной инфекцией, и повел его к окну. Там он сбросил мужчину с пятого этажа, после чего продолжил сидеть дома.
В результате падения ульяновец получил тяжелые травмы и скончался. Его мнительного товарища в скором времени задержали правоохранители. Против него возбудили уголовное дело по признакам убийства.