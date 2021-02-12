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10:23   12 Февраля 2021
Экономика

Андрей Кигим сменил Топилина на посту главы Пенсионного фонда России

Андрей Кигим сменил Топилина на посту главы Пенсионного фонда России

Максим Топилин занимал пост председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) с 22 января 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от этой должности.

Новым руководителем ПФР стал Андрей Кигим. На протяжении почти восьми лет он возглавлял Фонд социального страхования.

Новость дополняется.

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#топилин #пфр #Кигим

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