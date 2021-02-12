Андрей Кигим сменил Топилина на посту главы Пенсионного фонда России

Максим Топилин занимал пост председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) с 22 января 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от этой должности.

Максим Топилин занимал пост председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) с 22 января 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил его от этой должности.

Новым руководителем ПФР стал Андрей Кигим. На протяжении почти восьми лет он возглавлял Фонд социального страхования.

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