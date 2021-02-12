Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:12   12 Февраля 2021
Происшествия

Бабушкинский суд возобновил слушание дела Навального о клевете

Бабушкинский суд возобновил слушание дела Навального о клевете

Очередное заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ началось в Бабушкинском суде Москвы.

Навального привели в зал суда, судья объявила начало процесса.

Скандального блогера обвинили в клевете после опубликованного им видеоролика с оскорблениями в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, поддержавшего внесение поправок в Конституцию РФ. Во время прошлого заседания суд выслушал потерпевшего и трех свидетелей. Обвиняемый на протяжении всего времени повышал голос и допускал оскорбления в адрес ветерана и его родственников. Игнату Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #навальный #клевета

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров