Бабушкинский суд возобновил слушание дела Навального о клевете

Очередное заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ началось в Бабушкинском суде Москвы.

Очередное заседание по делу блогера Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ началось в Бабушкинском суде Москвы.

Навального привели в зал суда, судья объявила начало процесса.

Скандального блогера обвинили в клевете после опубликованного им видеоролика с оскорблениями в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, поддержавшего внесение поправок в Конституцию РФ. Во время прошлого заседания суд выслушал потерпевшего и трех свидетелей. Обвиняемый на протяжении всего времени повышал голос и допускал оскорбления в адрес ветерана и его родственников. Игнату Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.