ОБСЕ: жертвами гражданского конфликта в Донбассе в 2020 году стали 24 человека

Гражданская война в Донбассе в 2020 году унесла жизни 24 человек, более 100 получили ранения. Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Гражданская война в Донбассе в 2020 году унесла жизни 24 человек, более 100 получили ранения. Об этом сообщил глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Как заявил председатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) в Донбассе, выступая на заседании Совета безопасности, проходящем по российской инициативе, в результате конфликта в регионе за 2020 год погибли 24 гражданских лица, еще 107 получили ранения. Из них восемь человек убиты и 32 ранены уже после вступления в силу дополнительных мер по поддержанию перемирия 27 июля.

Чевик также добавил, что указанные договоренности о прекращении огня в середине года все же имели значительное влияние на ситуацию в районе линии соприкосновения в Донбассе.

"Всего 64 случая, когда были зафиксированы смерть или ранение гражданских лиц, связаны с обстрелами из легкого стрелкового оружия или артиллерии. Но только три из них имели место после дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня", — подчеркнул председатель СММ ОБСЕ.

Чевик подчеркнул, что мирные жители гибнут от разрыва мин. Поэтому необходимо приложить усилия для разминирования территорий.