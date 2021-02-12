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10:01   12 Февраля 2021
Политика

Телеведущий Норкин высмеял акцию с фонариками

Телеведущий Норкин высмеял акцию с фонариками

Телеведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин рассмешил зрителей анекдотом про блондинку.

По традиции Норкин закончил выпуск программы "Место встречи" анекдотом. В этот раз телеведущий вспомнил шутку про блондинку, имея ввиду готовящяюся акцию с фонариками от сторонников блогера Алексея Навального.

"Как сделать так, чтобы у блондинки засветились глаза? Посветить ей фонариком в ухо", — сказал Норкин.

Активисты, говорит телеведущий, решили сменить тактику на более творческую и будут "изгонять злой дух Путина" при помощи фонариков. Ранее о готовящейся акции писал ФАН. Такой замысел сторонников блогера Норкин не оценил. В конце телеведущий отметил, что окружение Навального состоит лишь из блондинок.

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#акция #андрей норкин #место встречи

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