Телеведущий Норкин высмеял акцию с фонариками

Телеведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин рассмешил зрителей анекдотом про блондинку.

Телеведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин рассмешил зрителей анекдотом про блондинку.

По традиции Норкин закончил выпуск программы "Место встречи" анекдотом. В этот раз телеведущий вспомнил шутку про блондинку, имея ввиду готовящяюся акцию с фонариками от сторонников блогера Алексея Навального.

"Как сделать так, чтобы у блондинки засветились глаза? Посветить ей фонариком в ухо", — сказал Норкин.

Активисты, говорит телеведущий, решили сменить тактику на более творческую и будут "изгонять злой дух Путина" при помощи фонариков. Ранее о готовящейся акции писал ФАН. Такой замысел сторонников блогера Норкин не оценил. В конце телеведущий отметил, что окружение Навального состоит лишь из блондинок.