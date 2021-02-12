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10:00   12 Февраля 2021
Происшествия

ФСБ и СК в ходе спецоперации задержали двух членов банды Басаева-Хаттаба

ФСБ и СК в ходе спецоперации задержали двух членов банды Басаева-Хаттаба

Силовики сообщили о задержании еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавших во вторжении в Дагестан в 1999 году.

ФСБ и СК РФ собрали нужное количество неопровержимых доказательств, подтверждающих участие во вторжении двух жителей Ставропольского края.

Задержанным будет предъявлено обвинение за посягательство на жизнь военнослужащих, бандитизм и вооруженный мятеж. В настоящее время в отношении фигурантов проводят следственные действия. Устанавливаются функции, которые выполняли подозреваемые в вооруженной банде.

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#дагестан #задержание #фсб #банда Басаева-Хаттаба

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